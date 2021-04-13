Референдум и местные выборы в Кыргызстане. Заявление Европейского союза

Европейский союз принял во внимание проведение 11 апреля в Кыргызской Республике референдума по новой редакции Конституции и местных выборов.

По мнению независимых наблюдателей, референдум по Конституции прошел хорошо и организованно, хотя были сообщения о неправомерном использовании административного ресурса и нарушениях при агитации в пользу принятия нового Основного закона.

Крайне важно, чтобы законодательные акты, необходимые для реализации положений новой Конституции, были разработаны с учетом совместного правового заключения Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ от 19 марта, а также в соответствии с международными обязательствами Кыргызской Республики.

В этом заключении сделан вывод, что некоторые положения новой Конституции угрожают необходимому балансу ветвей власти и защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.

«Прошедшие совместно с референдумом выборы в местные советы были проведены на основе всеобщего участия и в условиях конкуренции между политическими партиями. Введение 30-процентной квоты для женщин в местных советах является позитивным шагом на пути к гендерно сбалансированному, инклюзивному представительству. Национальные власти должны устранить эти нарушения путем дальнейшего улучшения и строгого соблюдения законодательства о выборах в соответствии с международными стандартами», — говорится в заявлении ЕС.

Вместе с тем независимые наблюдатели обратили внимание на нарушения, касающиеся в частности подкупа голосов, несоблюдения тайны голосования и правил проведения предвыборной агитации. Из заявления Европейского союза

Европейский союз будет продолжать оказывать поддержку Кыргызстану в продвижении ее программы реформ и решении стоящих перед ней проблем.

В Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, в Бишкекский городской кенеш прошли шесть партий, а в Ошский — четыре. Проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37, 07 процента.