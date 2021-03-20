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Власть
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

Новая Конституция угрожает балансу ветвей власти. Заключение БДИПЧ ОБСЕ

Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции Кыргызской Республики.

Положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти.

Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.

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В заключении также подчеркиваются серьезные недостатки при процедуре разработки и принятия проекта новой Конституции, вынесенного на референдум 11 апреля, включая отсутствие информированного, всеохватывающего и детального процесса консультаций.

Европейский союз подтверждает свою позицию о том, что уважение демократических принципов, основных прав и свобод должно быть обеспечено в соответствии с международными стандартами и международными обязательствами Кыргызстана. С этой целью в проекте нового Основного закона следует принять во внимание совместное заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ.

Евросоюз вновь заявляет о своей поддержке Кыргызской Республики в продвижении программы реформ и решении стоящих перед ней проблем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187161/
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