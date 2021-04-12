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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Расклад сил в Бишкекском городском кенеше остается прежним

ЦИК продолжает подсчет голосов. По данным на 8.00, расклад сил не изменился, в Бишкекский городской кенеш попадают шесть партий.

Семипроцентный барьер преодолели «Биздин эл» (7,73 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), «Эмгек» (13,87 процента), НДПК (10,7 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).

За лидеров гонки проголосовали 84 тысячи 842 человека. Это значит, что один мандат в БГК стоит 1 тысячу 885 голосов избирателей. Делим отданные партиям голоса на этот показатель и получаем число мандатов, которое достанется каждой из них.

Предварительно, мандаты распределятся следующим образом:

  • «Эмгек» — 10 мандатов;
  • «Ак Бата» — 9 мандатов;
  • НДПК — 8 мандатов;
  • «Ата Журт Кыргызстан» — 7 мандатов;
  • «Ынтымак» — 6 мандатов;
  • «Биздин эл» — 6 мандатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189697/
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