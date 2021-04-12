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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Наблюдатели зафиксировали 101 нарушение

Наблюдатели ОФ «Общее дело» зафиксировали 101 нарушение в день голосования на местных выборах. Из них 65 по Бишкеку и 36 — в Оше.

Ущемление прав наблюдателя зафиксировано на участках №№ 5301 в Оше и 1332, 1343, 1028 в Бишкеке. Не было пересчета полученных бюллетеней на УИКах №№ 1343, 1115, 1303, 1228 в Бишкеке и 5323 в Оше.

Жеребьевка не была проведена в соответствии с законодательством на УИКах №№ 1241, 1343, 1351, 1206, 1035, 1152 в Бишкеке и 5559 в Оше.

Агитация в день голосования проводилась на участках №№ 5290, 5300, 5288, 5285, 5288, 5295,5283 в Оше и 1334 и 1314 в Бишкеке.

Нарушение тайны голосования было на участках №№ 1029, 1048, 1051, 1111,1150, 1151, 1206, 1333, 1327, 1322 (Бишкек), 5295, 5288, 5300, 5559, 5913, 5557 (Ош).

Фото-видеосъемка заполненного бюллетеня была замечена на УИКах №№ 1305, 1050, 5283 (Ош), 1039, 1133, 1158, 1128, 1007 в Бишкеке.

Запугивание, угрозы, давление, насилие в отношении наблюдателя были на двух участках № 5913 и № 5553 в Оше и № 1332 в Бишкеке.

Голосование без прохождения идентификации (без предъявления паспорта и прохождения всей процедуры идентификации) отмечена на участках №№ 1333 и 1221 в Бишкеке.

Количество бюллетеней в ящике для голосования превышает количество подписей избирателей в журнале регистрации на УИКах № 1157 в Бишкеке и № 5300 в Оше.

Неиспользованные бюллетени не были пересчитаны и погашены на УИК № 1113. Подкуп избирателей зафиксировали на участках №№ 5313, 5313 5905, 5559 в Оше и №№ 1018, 1011, 1312 в Бишкеке.

Незаконное прекращение или приостановление процесса голосования на УИК № 5283 в Оше.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.

Ссылка: https://24.kg/vlast/189693/
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