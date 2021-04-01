Выборы в БГК. Бишкекская ТИК сняла с гонки трех кандидатов из двух партий

Бишкекская ТИК провела экстренное заседание по поступившим жалобам. Отменена регистрация двух кандидатов, баллотирующихся по списку партии «Эмгек», и претендентки на мандат из «Ак Баты».

По данным территориальной избирательной комиссии, на отдельных кандидатов от политических партий «Эмгек», «Ынтымак» и НДПК пожаловался член политсовета партии СДПК. Заявитель утверждает, что указанные им в обращении лица являются одновременно членами СДПК, но были выдвинуты от других политорганизаций и зарегистрированы кандидатами в депутаты БГК.

По итогам рассмотрения дополнительных материалов, предоставленных заявителем, Бишкекская ТИК приняла решение отменить регистрацию кандидатов от политической партии «Эмгек» Анары Мамбетовой (начальник МТУ № 17) и Марлена Октоналиева (начальник МТУ № 15) за несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного статьей 49 Закона «О выборах депутатов местных кенешей».

Относительно опубликованного в СМИ видео по факту проведения массового спортивного мероприятия в жилмассиве «Ак-Бата» одноименной партией в присутствии кандидатов в депутаты Наримана Тюлеева и Ыргал Кадыралиевой, где бесплатно раздавалась еда, решением БТИК отстранена от участия в выборах Кадыралиева, а политорганизации вынесено письменное предупреждение за нарушение правил ведения предвыборной агитации.

Поступила жалоба на нарушение правил проведения предвыборной агитации со стороны газеты Asia-News, а именно публикации интервью с действующим депутатом Жогорку Кенеша и лидером партии «Ынтымак» Марленом Маматалиевым без исходных данных. Статью ТИК посчитала как агитационный материал и вынесла письменное предупреждение изданию.

В координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.