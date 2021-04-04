Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос

Ровно через неделю, 11 апреля, в Кыргызстане состоятся местные выборы в 28 городах, в том числе Бишкеке и Оше, и 420 аймаках. Всего в выборах участвуют 56 партий, в их списках значится больше 12 тысяч кандидатов.

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В этот же день пройдет референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. Всего за 30 лет независимости Кыргызстану предстоит в десятый по счету раз принять или отклонить корректировку Основного закона.

Порога явки на местных выборах нет. Однако, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо достигнуть 30-процентной явки.

24.kg решило поинтересоваться, пойдете ли вы на выборы и будете ли голосовать на референдуме.