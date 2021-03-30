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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Кандидата партии «Эмгек» уличили в использовании админресурса

Кандидата партии «Эмгек» Руслана Жакышева уличили в использовании админресурса.

Активистка Кундуз Ажибекова написала на своей странице в Facebook , что один из кандидатов партии «Эмгек» Руслан Жакышев при помощи теперь уже экс-акима Ленинского района Чынасыла Чыныбаева использовал квартальных, чтобы прописать на участках по форме № 1 жителей новостроек, в частности «Арча-Бешика».

Кроме того, этот теперь уже бывший чиновник был уличен в передаче бюджетных денег другому кандидату и также по списку партии «Эмгек» — Токтосуну Султанову. «Этими фактами занимается ГКНБ», — подтвердила активистка Кундуз Ажибекова.

О том, что эту информацию проверяют правоохранительные органы, сообщили и на заседании координационной группы оперативного реагирования.

Аналогичная проверка проводится и по поводу приобретения и установки мусорных баков Русланом Жакышевым в одном из микрорайонов города. Это действие расценивается как подкуп.

Бишкекская ТИК напомнила, что госслужащие, не являющиеся кандидатами, а также руководители государственных, муниципальных предприятий, учреждений, предприятий с долей государственного участия более 30 процентов и их подразделений не вправе использовать свое положение в пользу той или иной политорганизации или отдельных претендентов на мандаты.

Нарушившие закон несут уголовную ответственность.

Она распространяется и на членов партий, воспользовавшихся услугами недобросовестных чиновников.

Отметим, накануне по факту растраты бюджетных средств задержан Чынасыл Чыныбаев. Он выделил средства из бюджета кандидату в депутаты от партии «Эмгек». В отношении последней, кстати, у БТИК больше всего нареканий из-за систематических нарушений.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188095/
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