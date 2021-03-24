Кыргызстан и Узбекистан ведут переговоры по границам

В Ташкенте (Узбекистан) начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Кыргызскую делегацию возглавил председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, узбекскую — премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Стороны обсудят делимитацию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

Напомним, что во время государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан главы двух стран договорились об активизации работ правительственных делегаций. Завершить работы планируется в ближайшее время.