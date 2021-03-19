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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

По 3 миллиона каждому депутату. Спикер БГК утверждает: деньги «не распилили»

«Никакого «распила» бюджетных средств не было», — заявил спикер БГК Жаныбек Абиров, комментируя сообщение, что в период пандемии депутаты выделили для себя по 3 миллиона сомов.

По его словам, в январе 2020 года депутаты утвердили бюджет столицы, в котором была статья расходов на реализацию гражданских инициатив.

«Бюджет города был оптимистичен, впервые превысил 10 миллиардов сомов. Муниципалитет предложил включить в него статью о реализации гражданских инициатив, когда жители могли бы обращаться с предложениями по улучшению и благоустройству дорог, детских площадок, канализаций, разного рода инфраструктуры, в соответствии с положением, утверждаемым мэрией», — отметил Жаныбек Абиров.

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Он добавил: в положении указано, что гражданская инициатива — форма участия инициативных групп в решении вопросов местного значения посредством определения направления расходования бюджетных средств. А целью документа было поддерживать инициативы жителей в решении вопросов благоустройства.

«Ни о каком «распиле» не может быть речи. Бюджет приняли в январе, в марте наступила пандемия, введены режимы ЧС и ЧП. В конце мая Жогорку Кенеш принял чрезвычайный бюджет республики, и мы тоже должны были пересмотреть свои расходы и доходы. Кроме того, у города не было средств на выплату зарплат учителям и воспитателям. По этому вопросу шли переговоры с Минфином, мы просили правительство, чтобы помогли. В итоге принято решение выдать бюджетную ссуду — 740 миллионов сомов. После этого мы собрались 30 июня и приняли постановление о даче согласия на получение ссуды. До осени никаких сессий не было, никто постановлением ничего не выводил себе. Реализация гражданских инициатив началась уже, когда город начал восстановливаться. В итоге реализованы 27 проектов на 40 миллионов сомов», — сказал спикер БГК.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали документ, согласно которому из бюджета столицы планировалось выделить 150 миллионов сомов на якобы реализацию гражданских инициатив. Выделение и освоение этих денег курировали депутаты БГК. Согласно постановлению, на каждого депутата БГК приходится по 3,3 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187082/
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