Скандал в Оперном. В правительстве обсудили инцидент на балете «Лебединое озеро»

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с руководством и артистами Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, а также с руководством Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным пресс-службы кабмина, в ходе встречи были обсуждены причины произошедшего в минувшую субботу инцидента, связанного с отказом от участия ряда артистов театра в спектакле «Лебединое озеро».

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«Спектакль был сорван. Самое печальное и обидное, что в этой ситуации пострадал обычный зритель, зал был полон людей, желающих получить эстетическое удовольствие. Безусловно, и у артистов, и у руководства театра своя правда. Но таких ситуаций больше не должно происходить. Подобные проблемные вопросы необходимо решать, не игнорируя и не откладывая в долгий ящик», — сказал Артем Новиков.

Первый вице-премьер подчеркнул, что правительство будет внедрять новые подходы в сфере культуры. Он поручил Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики проработать на законодательном уровне вопросы регулирования оплаты труда артистов театра за участие в спектаклях, проводимых совместно с частными организациями. Даны поручения по проработке дифференцированного подхода оплаты труда работникам учреждения с учетом количества выступлений.

Артем Новиков отметил важность составления разнообразной и интересной программы спектаклей с учетом восстановления ранее представленного репертуара театра.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.