В Жогорку Кенеше появились новые депутаты. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что один мандат стал вакантным после того, как нардепа Клару-Гульнару Самат назначили послом Кыргызстана в Российской Федерации. Вместо нее в парламент пришла следующая по списку партии «Ата Мекен» кандидат Бурун Аманова.

Депутатом также стал Шайлообек Атазов. Он пришел на место Искендера Гайпкулова, назначенного заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата главы президента.

Отметим, что в 2017 году Искендер Гайпкулов получил мандат вместо Омурбека Текебаева, признанного Бишкекским горсудом виновным по статье «Коррупция» УК КР, а Текебаеву в 2020-м вручили мандат Садык Шер-Нияза, который отказался от депутатства в пользу лидера социалистов.

Но незрячий поэт Темирлан Ормуков обратился в суд с требованием лишить Омурбека Текебаева мандата. По его мнению, ЦИК приняла незаконное решение, вернув лидеру социалистов мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Ранее Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. ЦИК теперь обязана исполнить это постановление. Поэтому вакантный мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова перешел Шайлообеку Атазову.