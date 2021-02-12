19:54
USD 84.20
EUR 102.08
RUB 1.14
Происшествия
Сюжеты: Крупные взятки, Скандалы с чиновниками

При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан глава ОАО «Кыргызалтын»

Антикоррупционной службой ГКНБ зафиксированы системные факты вымогательства и получения денег председателем правления ОАО «Кыргызалтын» Эльмырзой Укубаевым. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что Эльмырза Укубаев вымогал деньги у отдельных руководителей золотодобывающих предприятий.

«Под угрозой отстранения от должности члена совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний Эльмырза Укубаев регулярно требовал передавать ему часть заработной платы. Сегодня председатель правления задержан при получении взятки в размере 100 тысяч сомов. В рамках досудебного производства проводятся мероприятия по выявлению аналогичных фактов вымогательства и получения взяток со стороны главы «Кыргызалтына». Эльмырза Укубаев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183329/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе бизнесмен пытался дать взятку начальнику Судебного департамента региона
Задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района
В Ноокате милиционера задержали за взятку
Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с Нургазы Анаркуловым не помешает расследованию
Задержан иностранец, пытавшийся за взятку незаконно перейти границу Кыргызстана
За взятку сотрудникам ГКНБ задержан глава районного управления Соцфонда
Азамат Алиев назначен зампредседателя ОАО «Кыргызалтын» (обновлено)
Житель Иссык-Куля пытался откупиться от уголовного дела за 250 тысяч сомов
Данияр Конокбаев назначен заместителем председателя ОАО «Кыргызалтын»
В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев
Девушку с&nbsp;инвалидностью в&nbsp;Казармане избивали и&nbsp;насиловали родственники Девушку с инвалидностью в Казармане избивали и насиловали родственники
Инцидент на&nbsp;кыргызско-узбекской границе. Что происходит? Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?
В&nbsp;Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в&nbsp;кабинете у&nbsp;судей В Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в кабинете у судей
Бизнес
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
12 февраля, пятница
19:47
Со школьников в Чалдоваре и Каинды требуют деньги за питание. Родители возмущены Со школьников в Чалдоваре и Каинды требуют деньги за пи...
19:44
При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан глава ОАО «Кыргызалтын»
19:30
Цифра дня. 5 тысяч 297 медиков получили компенсации за работу в январе
19:12
Рафаэль Физиев посетил Академию МВД, в которой когда-то учился
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты, спектакли