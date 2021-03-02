Полпред в Баткене Омурбек Суваналиев назначил замом своего окул бала

Экс-председатель ГРС Эрлан Сапарбаев назначен заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области. Информацию 24.kg подтвердили в обладминистрации.

По их словам, он пришел на место Чынары Саттаровой, которая работала на этой должности с 2017 года и курировала социальные вопросы.

По некоторым данным, Эрлан Сапарбаев является посаженным сыном Омурбека Суваналиева.

Эрлан Сапарбаев родом из Нарынской области, в 2012 году был назначен председателем ГРС от партии «Ар-Намыс». В 2014 году ушел в отставку.

Ранее журналисты 24.kg неоднократно писали о том, как под руководством Эрлана Сапарбаева были растрачены государственные 3 миллиона сомов.

Они ушли на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по внедрению документов государственного значения нового поколения и ТЭО по внедрению Единого государственного регистра населения. Эти деньги потратили на документ, фактически скачанный в интернете.