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Власть

Мандат Текебаева. Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций

Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. ЦИК теперь обязана исполнить это постановление.

Таким образом, Омурбек Текебаев не получит вакантный мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова. Он перейдет бывшему кандидату в нардепы по списку партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообеку Атазову.

Напомним, Омурбек Текебаев пришел в Жогорку Кенеш вместо Садыка Шер-Нияза, отказавшегося от депутатства в пользу лидера «Ата Мекена». В Центризбиркоме неоднократно возникал спор, кому отдать мандат Гайпкулова — Текебаеву или Атазову. Верховный суд поставил точку.

С требованием лишить Омурбека Текебаева мандата в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков. По его мнению, ЦИК приняла незаконное решение, вернув лидеру социалистов мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185263/
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