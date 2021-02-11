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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбек Матраимов признал вину в организации коррупционной схемы на таможне

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Прокурор зачитал документ, согласно которому Матраимов обязался дать исчерпывающие показания. Кроме того, он добровольно выплатил в качестве причиненного материального ущерба 2 миллиарда сомов.

«В связи с тем, что Райымбек Матраимов дал показания в отношении начальников Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева, они были уведомлены в подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция». Им предъявлено обвинение, дела направлены в суды. Все условия соглашения о сотрудничестве соблюдены. Матраимов активно содействовал расследованию уголовного дела», — сказал прокурор.

Сам Райымбек Матраимов заявил, что полностью признает свою вину и добровольно пошел на сделку со следствием.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: одну часть — деньгами, другую — недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183170/
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