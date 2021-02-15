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Власть

Экс-глава Минобраза назначен советником премьер-министра

Каныбек Осмоналиев назначен советником премьер-министра. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Напомним, что Каныбек Осмоналиев с 2007 по 2012 год занимал пост министра образования и науки КР. Затем возглавлял Госкомиссию по делам религий, а позже стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс». В марте 2020-го его водворили в СИЗО ГКНБ после митинга сторонников Садыра Жапарова. Он подозревался в том, что организовал акцию и спровоцировал ее участников на беспорядки, неподчинение требованиям милиционеров, метание в них камней, а также попытку проникновения на территорию «Белого дома» и захвата власти. В июне прошлого года его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.

Кроме того, в октябре 2020 года Каныбек Осмоналиев претендовал на пост ректора КНУ имени Жусупа Баласагына.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183510/
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