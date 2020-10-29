На место ректора КНУ претендует Каныбек Осмоналиев

На место ректора КНУ имени Жусупа Баласагына претендует бывший депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев. Об этом на пресс-конференции сообщили преподаватели вуза.

Профессор вуза Мырзабек Камчыбек уулу отметил, что по требованию положения об избрании ректора Каныбек Осмоналиев не проходит по возрастному цензу.

«Человек старше 65 лет не может баллотироваться на пост ректора. Возраст Каныбека Осмоналиева уже не подходит», — заявил он.

Коллектив вуза просит политиков не вмешиваться в сферу науки и образования и прекратить дележку портфелей.

«Сейчас в стране вопрос легитимности имеет большее значение. Наш ректор законно избран. Просим вузы не вмешивать в политику», — сказал Мырзабек Камчыбек уулу.

Коллектив КНУ намерен отстоять свою позицию, требуя законности.

Напомним, Каныбек Осмоналиев активно участвовал в митингах в поддержку Садыра Жапарова. В марте после очередного митинга ГКНБ задержал экс-депутата. Ему вменялось в вину покушение на насильственный захват власти.