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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бишкекчанин судится с семьей и. о. мэра Кудайбергенова из-за земельного участка

Бишкекчанин Марат Акматалиев судится с семьей и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова из-за земельного участка. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Марата Акматалиева, на части его участка хозяйка соседнего — супруга и. о. мэра Динара Доконова — построила двухэтажный жилой дом.

«Я приобрел участок в 2012 году в районе «Ала-Арча-3», зарегистрировал в ГРС, получил госакт. Мы с родными хотели построить большой дом на пять семей. Но в тот момент было недостаточно денег, участок стоял пустой», — рассказал он.

Бишкекчанин добавляет, что в 2015 году ему сообщили из ГРС о проведении корректировки участков и необходимости получения новой Красной книги. «Я обратился в Бишкекглавархитектуру и ГРС с вопросом, на каком основании должен менять документ. И получил ответ: из-за того, что хозяин одного из участков Рыскул Боронбаев построил жилой дом на четырех участках, причем не своих, было решено скорректировать генплан всего жилмассива. Но почему я должен что-то менять?» — возмущается он.

Когда же мужчина начал строить дом, то узнал, что границы его участка все-таки были изменены. «А на части моей территории соседи — Динара Доконова и Бактыбек Кудайбергенов возвели дом. Они зашли на 13 метров ко мне», — утверждает он.

В 2018 году Марат Акматалиев подал иск в Октябрьский районный суд, чтобы отсудить свою территорию, но до сих пор решения нет. «Я приглашал независимого оценщика. По его подсчетам, из-за такой корректировки я потерял примерно $34,5 тысячи», — сказал он.

Напомним, сегодня премьер-министр назначил новым и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова.

8 февраля Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека. На его место назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждал, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров. Президент же в свою очередь спустя несколько часов написал, что решение было ошибочным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182987/
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