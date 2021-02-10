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Подписано распоряжение об исполняющем обязанности мэра города Бишкека

В соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О статусе столицы», Кудайбергенов Бактыбек Жапарович назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек Кыргызской Республики, до избрания нового мэра города Бишкек Кыргызской Республики.

Данное решение было подписано Премьер-министром Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым.

Другим решением Премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова отменено решение о назначении Нургазиева Эрмека Белековича исполняющим обязанности мэра города Бишкек Кыргызской Республики, до избрания нового мэра города Бишкек Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/182920/
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