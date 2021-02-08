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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутатам парламента проект новой Конституции так и не раздали

Депутатам парламента проект новой Конституции так и не раздали. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Дастан Бекешев.

По его словам, новой редакции Основного закона нет в Жогорку Кенеше.

«Очень странная ситуация с проектом новой Конституции. До сих пор текст не раздали, в общем отделе Жогорку Кенеша нет, у лингвистического отдела тоже нет, хотя говорили, что у них. Я так понимаю, что проект еще редактируется в аппарате президента, и как только его отредактируют, передадут депутатам сразу на инициирование, отдадут в профильный комитет и быстрыми темпами протащат», — считает Дастан Бекешев.

В пресс-службе Жогорку Кенеша 24.kg заявили, что они ожидают, когда проект поступит к ним в отдел, чтобы опубликовать его на сайте парламента, и утверждают — лингвистическая экспертиза завершилась.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182680/
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