Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.
Как стало известно 24.kg, новый кабмин будет выглядеть так:
- премьер-министр;
- первый вице-премьер-министр;
- Министерство экономики и финансов (глава ведомства в ранге вице-премьера);
- руководитель аппарата правительства (в ранге министра);
- Министерство обороны;
- Министерство иностранных дел;
- Министерство юстиции;
- Министерство здравоохранения и социального развития;
- Министерство образования и науки;
- Министерство культуры, молодежи, информации и спорта;
- Министерство чрезвычайных ситуаций;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций;
- Министерство энергетики и промышленности;
- Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития;
- Государственный комитет национальной безопасности.
Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.
Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.
Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.