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Власть

Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.

Как стало известно 24.kg, новый кабмин будет выглядеть так:

  • премьер-министр; 
  • первый вице-премьер-министр; 
  • Министерство экономики и финансов (глава ведомства в ранге вице-премьера);
  • руководитель аппарата правительства (в ранге министра);
  • Министерство обороны;
  • Министерство иностранных дел;
  • Министерство юстиции;
  • Министерство здравоохранения и социального развития;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство культуры, молодежи, информации и спорта;
  • Министерство чрезвычайных ситуаций;
  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций;
  • Министерство энергетики и промышленности;
  • Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития;
  • Государственный комитет национальной безопасности.

Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181989/
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