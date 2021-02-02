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Власть

Новая структура правительства: два новых министерства и куда уйдет ГРС

Парламентский комитет по конституционному законодательству сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства. В аппарате Жогорку Кенеша 24.kg рассказали, какие нововведения нас ждут.

Известно, что в кабмине будут сформированы два новых ведомства — Министерство обороны и Министерство энергетики.

В парламенте опровергли информацию некоторых СМИ о том, что Государственная регистрационная служба, государственное предприятие «Унаа» и Государственная служба исполнения наказаний будут в ведении МВД.

«ГРС, «Унаа» и ГСИН будут работать при Министерстве юстиции. Вопрос о передаче этих структур в ведение МВД не рассматривался», — уточнили в Жогорку Кенеше.

Финпол будет упразднен. Вместо него будет создана другая структура без следственного и оперативного аппаратов. Она будет функционировать в рамках Министерства экономики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181981/
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