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Власть

Новая структура правительства: под каким министерством будет работать таможня

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.

Как сообщили 24.kg в аппарате Жогорку Кенеша, Министерство финансов и Министерство экономики будут объединены в одно ведомство — Министерство экономики и финансов.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.

Напомним, в прежнем правительстве работали 9 госагентств и 11 госслужб.

В новом правительстве будет только 12 министерств. Должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку также упраздняются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181988/
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