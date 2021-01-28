Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и показывает фигу

В интернете распространяется видео с участием депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева.

На кадрах видно, как он, сидя в машине, показывает свое депутатское удостоверение, а затем фигу. После чего Камчыбек Жолдошбаев начинает материться и уезжает.

По словам администратора паблика Tajadymm, где опубликован ролик, видео сняли сегодня. «Инцидент, предположительно, произошел на улице Чокморова. Сообщается, что там была авария. Машину остановили, а оттуда показали фигу», — сообщили редакции.

Пользователи соцсетей возмущены выходкой парламентария и требуют лишить его мандата.

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Отметим, Камчыбек Жолдошбаев стал известным после того, как заявил , что ему приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине. Парламентарию дали прозвище Стыдливый.

По итогам 2018 года он сказал 24.kg, что ему не в чем раскаиваться перед избирателями.

«Раскаиваться? В чем я должен раскаиваться? Да я для своего округа все делаю и даже больше. Подарки, деньги, гастроли цирка, концерты — все делаю», — ранее заявил Камчыбек Жолдошбаев.