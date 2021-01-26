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Власть

Депутаты предлагают разрешить в Кыргызстане казино. Но только для иностранцев

Депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Они внесли на рассмотрение соответствующий законопроект.

По мнению авторов, запрет на игорную деятельность привел к прямым потерям государственного бюджета в 600 миллионов сомов в год и закрытию более 11 тысяч рабочих мест. Нардепы отмечают — игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

«Проект Закона «О специализированном административном районе, включающего развлекательно-игорный комплекс» разработан с учетом анализа опыта России, Казахстана, Сингапура, США, Монако и автономной территории Китая Макао», — указывают инициаторы.

Документ вынесли на общественное обсуждение. 

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181203/
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