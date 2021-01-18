Выборы президента и референдум. ЦИК огласит итоги голосования до конца недели

ЦИК огласит итоги досрочных президентских выборов до конца недели. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По словам члена избирательной комиссии Кайрата Осмоналиева, официальные результаты референдума по определению формы правления будут подведены, вероятно, уже в начале февраля. «Сейчас проводится сверка протоколов голосования. Думаю, что до 24 января, как того требует регламент, мы объявим официальные результаты выборов президента и до 4 февраля — всенародного голосования», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Ранее сообщалось, что по итогам ручного подсчета, на плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,47 процента голосов (по данным АСУ — 80,89 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,2 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,23 процента).

В ЦИК добавили, что результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий, путем сложения данных, не позднее 15 календарных дней со дня голосования — по 24 января включительно.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.