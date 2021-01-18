Кто станет оппозицией Садыру Жапарову

10 января досрочные выборы президента принесли Садыру Жапарову оглушительную победу. На состоявшемся в тот же день референдуме по определению формы правления избиратели проголосовали за президентскую модель государственного устройства.

Инаугурация Садыра Жапарова еще не прошла, а круг его оппонентов и непримиримых критиков уже определился.

Эксперты полагают, что ряды оппозиции могут пополниться по итогам предстоящих парламентских и местных выборов. 24.kg объясняет, кто сформирует движение несогласных и почему.

Старые новые лица

Очевидно, что гвардия оппонентов новой власти не обойдется без старожил политики. В их число традиционно войдут прежде всего Омурбек Текебаев и Адахан Мадумаров. Последний уже заявил, что не признает итоги голосования, обвинил ЦИК в сговоре с победителем президентской гонки и ГКНБ.

Что касается лидера «Ата Мекена», то причиной его оппозиционности к Садыру Жапарову стала конституционная реформа.

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Кроме того, оппозицией могут стать депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва Каныбек Иманалиев и Канат Исаев. Они с прогнозируемым треском проиграли Садыру Жапарову на президентских выборах, не набрав даже одного процента голосов. Но о том, что не намерены поддерживать нынешнего фаворита, оба объявили еще в ноябре 2020 года — как только Жапаров заявил, что Кыргызстану нужно отказаться от парламентаризма и вернуться к президентской форме правления.

Среди оппонентов Садыра Жапарова может оказаться и лидер политической партии «Реформа» Клара Сооронкулова. Хотя, она и заявила, что признает результаты выборов, тем не менее иск в административный суд об их оспаривании подала.

«Насколько будет оппозиционный фланг консолидирован, зависит от инициатив президента и его кадровой политики. Не решен вопрос ни с экономикой, ни с горнорудной отраслью, ни с внешним долгом, ни с приоратами партнерства. Садыр Жапаров, как мы все поняли, берет на себя персональную ответственность за деятельность или бездействие правительства. Следовательно, должна быть сильная вертикаль власти снизу до самого верха. Как будет выстроена эта иерархия, неизвестно», — поделился мнением политолог Шерадил Бактыгулов.

Это удобные для критики темы. Как и соглашения с США, сотрудничество с Россией и Китаем — то, что можно мусолить бесконечно. И спрашивать периодически: а что вы сделали, господин президент? Шерадил Бактыгулов

Аналитики не исключают, что появится внушительный оппонирующий блок в седьмом созыве Жогорку Кенеша. Напомним, избирательная система со вступлением в действие новой Конституции изменится. Депутатский корпус сократится до 90 членов. Избираться нардепы будут по одномандатным округам и партийным спискам.

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«Поэтому у того же Адахана Мадумарова появятся реальные шансы получить мандат по своему округу. Как и у многих ныне отмалчивающихся, но явно не питающих к Садыру Жапарову и его курсу добрых чувств и не собирающихся работать в его команде. Они-то и составят костяк оппозиции», — отметил Шерадил Бактыгулов.

Эксперты подчеркивают, кто станет в фарватере недовольных, будет понятно после того, как Садыр Жапаров огласит свой сценарий управления страной и план, что намерен делать в ближайшие два-три года на посту лидера страны.

«Для того чтобы оппонировать, одной личной неприязни мало. Нужно предлагать альтернативу в ответ на определенные действия. Пока что мы видим только одно — желание перекроить Конституцию и сосредоточить в своих руках всю полноту власти. О реформах не слышали. А то, что представлено в программе Садыра Жапарова, когда он баллотировался на высший государственный пост в стране, это лозунги, а не конкретные шаги», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Успех оппозиции будет зависеть от того, сможет ли она предложить что-то отличное от курса «Белого дома» или опять погрязнет в дебрях популизма и личных обид.

Количество vs качество

Политолог Эмиль Джураев полагает, что к оппозиционерам могут примкнуть и те, кто попадет под уголовные дела. Но оппонирующая Садыру Жапарову группа будет представлять собой, скорее, конъюнктурщиков, а не тех, кого объединяет общая идея.

«В ближайшее время определится состав оппозиции. Вероятно, власть создаст ее для себя путем преследования политических деятелей через судебные иски. Есть пролиберальные силы, не поддерживающие Садыра Жапарова. Но смогут ли они выступить единым фронтом и предложить свою программу, помимо продвижения парламентаризма — вопрос открытый», — сказал Эмиль Джураев.

Оппозиция в Кыргызстане, как правило, появляется в силу политических интересов и политической конъектуры, нежели в силу идейных соображений. Эмиль Джураев

Эксперт Медет Тюлегенов предлагает не заниматься гаданием на тему, кто окажется в оппозиционной обойме. По мнению аналитика, качественный состав напрямую зависит от команды Садыра Жапарова. «Сейчас у него пока нет своего аппарата, процесс набора только начался. Те, кого он не привлечет, могут уйти в оппозицию. Так часто бывает. Они присоединятся к уже заявившим о своей непримиримости», — полагает Медет Тюлегенов.

Да, у нынешних оппонентов есть шансы попасть в седьмой созыв. Но власть, я думаю, на выборах будет делать все возможное, чтобы протолкнуть в парламент лояльных к ней политиков. Медет Тюлегенов

Сейчас оппозиционное поле свободно для маневров. Победивший на выборах кандидат обещает, что зачистку проводить не будет и готов воспринимать критику. Садыр Жапаров даже призвал проигравших на выборах делиться опытом и давать ему советы. Сдержит ли он свое слово после инаугурации? Эксперты сомневаются.

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