Член ЦИК назвал дату, когда могут пройти местные выборы

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров назвал 24.kg дату, когда могут пройти выборы в местные кенеши, включая города Бишкек и Ош.

По его словам, депутатов изберут 12 апреля. В этот же день, как считает Тынчтык Шайназаров, вероятнее всего, пройдет и референдум по принятию проекта новой Конституции. «Потому как плебисцит должен состояться до избрания седьмого созыва. Насколько мне известно, будет изменена избирательная система, сокращено число депутатов и пересмотрены полномочия высшего законодательного органа власти по новому Основному закону. Поэтому обновленный вариант должен быть принят до выборов», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, это также поможет сэкономить деньги. Очередной референдум может обойтись казне в 300-400 миллионов сомов.

Напомним, накануне прошли досрочные выборы президента и плебисцит по определению формы правления. По предварительным данным АСУ, победил Садыр Жапаров и большинство граждан предпочли президентскую модель госустройства.