Клара Сооронкулова намерена обжаловать в суде итоги президентских выборов

Кандидат на должность главы государства Клара Сооронкулова намерена обжаловать в административном суде Бишкека итоги досрочных выборов президента. Об этом она заявила 24.kg.

По ее словам, ЦИК должна была проверить, насколько правомерно в отношении Садыра Жапарова Верховный суд вынес оправдательный приговор.

Политик настаивает: Центризбирком не должен был регистрировать Садыра Жапарова, не убедившись в том, что у него погашены судимости. Так гласит статья 4 Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

Отметим, что по предварительным результатам на плебисците лидирует «президентская форма» — 81,54 процента голосов (по данным АСУ, 80,93 процента). На выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн, он набрал 79,16 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.