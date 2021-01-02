Выборы президента. ОТРК рекомендуют восстановить запись дебатов в YouTube

Рабочая группа ЦИК по информированию и соблюдению правил агитации рекомендует ОТРК восстановить запись дебатов кандидатов в президенты на видеохостинге YouTube. Об этом 24.kg сообщила ее руководитель Гульнара Джурабаева.

По ее словам, решение группы будет вынесено на заседание ЦИК.

«Предложено, чтобы ОТРК восстановил контент, потому что это неравный доступ кандидатов. Второе — рекомендовать ЦИК рассмотреть ответственность в рамках Кодекса о нарушениях гендиректора телерадиокорпорации, и третье — ОТРК разместит этот контент в соцсетях на условиях платной рекламы за свой счет для восстановления избирательных прав кандидатов», — отметила она.

Кроме того, на заседании рабочей группы также шла речь о том, что на сайте и YouTube-канале отсутствует контент, связанный с продвижением парламентской формы правления.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что запись телебатов на официальном канале Общественной телерадиокорпорации в YouTube пропала. В ОТРК объяснили это техническими неполадками.

Напомним, что досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.