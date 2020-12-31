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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Устройство вышло из строя. В ОТРК прокомментировали удаленный эфир дебатов

В Общественной телерадиокорпорации рассказали, почему запись вчерашних дебатов кандидатов в президенты страны удалили с YouTube-канала ОТРК.

Уточняется, что произошли неполадки во время перезалива видео в HD-качестве.

«Записи теледебатов эфирного качества сразу по окончании выпуска публикуем на YouTube-странице канала, а затем повторно перепубликовываем в формате высокого разрешения HD. Однако во время замены записей теледебатов от 30 декабря вышел из строя носитель информации. В связи с чем на нашем канале отсутствует данная запись. Как только устройство восстановим, файлы вновь будут загружены на странице видеохостинга», — сообщили в пресс-службе ОТРК.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что запись телебатов на официальном канале Общественной телерадиокорпорации в YouTube пропала.

В ЦИК намерены рассмотреть ответственность руководства канала за удаление записи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178664/
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