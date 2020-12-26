После критики в ГКНБ решили передать имущество Матраимова государству

Имущество Райыбека Матраимова все-таки передадут государству. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«Вопрос распределения сотрудникам ГКНБ квартир, передаваемых в счет возмещения ущерба, причиненного государству, в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах страны, не рассматриваем», — проинформировали в ведомстве.

Передаваемое имущество примем в государственную собственность в установленном порядке. Пресс-центр ГКНБ

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что экс-таможенник Райымбек Матраимов, кроме наличных денег, передал государству в счет погашения ущерба девять квартир и один торговый центр. Жилье уже распределили между сотрудниками спецслужб, заявил глава ведомства.

Позже вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева возмутилась этим и сказала, что конфискованные квартиры должны продать, а средства направить в бюджет.