Глава ГКНБ рассказал, кто будет пользоваться имуществом Райымбека Матраимова

Торговый центр, принадлежащий экс-замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову, будет принадлежать государству. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Матраимов отдал девять квартир в качестве возмещения ущерба. В них будут жить сотрудники ГКНБ.

«Одна квартира очень большая, там более 200 квадратных метров. Мы отдадим ее под социальный объект. Эти квартиры с ремонтом, Райымбек Матраимов их сдавал. Также в доход государства будет обращено нежилое помещение в 6 тысяч 900 квадратных метров, эта недвижимость расположена по адресу: Жибек Жолу, 381. По торговому центру Матраимов хотел, чтобы мы считали эту недвижимость по $900 за один квадратный метр, но следствие настояло на том, чтобы расчет был ниже рыночной стоимости», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, что по адресу Жибек Жолу, 381, расположен торговый центр «Эльдорадо».