Эльвира Сурабалдиева: Конфискованные квартиры Матраимова должны быть проданы

Конфискованные квартиры Райымбека Матраимова должны быть проданы, а средства направлены в бюджет. Об этом в своем микроблоге Twitter написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, ФУГИ только по решению суда может принять на баланс квартиры, через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства.

«Иных законных вариантов нет. И я, как вице-премьер-министр, другое постановление не могу подписать», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

По конфискованным (?) квартирам Матраимовых. ФУГИ только по решению суда может а) принять на баланс квартиры. б) через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства. Иных законных вариантов нет. И я, как ВПМ, другое постановление не могу подписать. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) December 25, 2020

Напомним, накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, кроме наличных денег, передал государству в счет погашения ущерба девять квартир и один торговый центр. Жилье уже распределили между сотрудниками спецслужб.