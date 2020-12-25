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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Эльвира Сурабалдиева: Конфискованные квартиры Матраимова должны быть проданы

Конфискованные квартиры Райымбека Матраимова должны быть проданы, а средства направлены в бюджет. Об этом в своем микроблоге Twitter написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, ФУГИ только по решению суда может принять на баланс квартиры, через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства.

«Иных законных вариантов нет. И я, как вице-премьер-министр, другое постановление не могу подписать», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, кроме наличных денег, передал государству в счет погашения ущерба девять квартир и один торговый центр. Жилье уже распределили между сотрудниками спецслужб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178041/
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