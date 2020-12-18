Выборы президента. ЦИК обратилась в Генпрокуратуру по поводу незаконной агитации

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК обратилась в Генеральную прокуратуру и МВД по поводу незаконной агитации сторонников Садыра Жапарова. Об этом сообщает Центризбирком.

По данным членов группы, советник генерального директора «Мегакома» Торохан Жунусбеков разместил в Facebook фотографию со встречи Жапарова с избирателями и написал агитационный призыв. Это нарушение.

Поскольку Торохан Жунусбеков является госслужащим, ему запрещается участвовать в агитации.

Член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom. Торохан Жунусбеков — профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.

Штаб Садыра Жапарова пока не комментирует заявление ЦИК.