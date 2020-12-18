09:59
USD 83.15
EUR 101.76
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК обратилась в Генпрокуратуру по поводу незаконной агитации

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК обратилась в Генеральную прокуратуру и МВД по поводу незаконной агитации сторонников Садыра Жапарова. Об этом сообщает Центризбирком.

По данным членов группы, советник генерального директора «Мегакома» Торохан Жунусбеков разместил в Facebook фотографию со встречи Жапарова с избирателями и написал агитационный призыв. Это нарушение.

Поскольку Торохан Жунусбеков является госслужащим, ему запрещается участвовать в агитации.

Член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom. Торохан Жунусбеков — профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.

Штаб Садыра Жапарова пока не комментирует заявление ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177111/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Верховный суд поставил точку, сняв Кубана Чороева с гонки
Садыр Жапаров рассказал, как познакомился с Камчи Кольбаевым
Садыр Жапаров: Если выборы пройдут нечестно, то будет четвертая революция
Выборы президента. ЦИК проверит нарушение Садыром Жапаровым правил агитации
Милиция готовится к президентским выборам. У населения изымают оружие
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании
Словесные баталии кандидатов в президенты. Расписание выступлений и дебатов
Выборы президента. За рубежом появились дополнительные три участка
Референдум угрожает стабильности. Мнение общественных наблюдателей
Выборы президента. Жеребьевку расположения кандидатов в бюллетене готовит ЦИК
Популярные новости
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании
Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о&nbsp;возможных отключениях электроэнергии Вице-премьер Равшан Сабиров предупредил о возможных отключениях электроэнергии
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Бизнес
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
18 декабря, пятница
09:48
В Бишкеке сотрудники Патрульной службы нашли двух пропавших детей В Бишкеке сотрудники Патрульной службы нашли двух пропа...
09:46
Еще один педофил. Отчим на протяжении двух лет насиловал 15-летнюю падчерицу
09:41
Выборы президента. ЦИК обратилась в Генпрокуратуру по поводу незаконной агитации
09:31
Внимание, розыск! Милиция полтора года ищет 39-летнего Андрея Радионова
09:22
В Бишкеке задержали водителя Toyota Camry с фальшивыми номерами