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Общество

Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom

Активист Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что соответствующий приказ был подписан главой компании Акылбеком Жамангуловым 7 декабря.

Напомним, что Торохан Жунусбеков — профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175889/
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