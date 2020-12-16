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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании

Садыр Жапаров, нарушив Закон «О государственной охране», привлек сотрудников ГКНБ к агитационной кампании в рамках досрочных президентских выборов. Об этом заявил адвокат Замир Жоошев.
 
Юрист напоминает, что, согласно статье 15 Закона «О государственной охране», запрещается привлекать сотрудников Службы государственной охраны для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям.
 
«Если не ошибаюсь, то сотрудники государственной охраны, кроме функции охраны, также осуществляют агитацию за кандидата в президенты. Сотрудникам СГО носить шапки «Садыр президент» — это умаление статуса службы в системе ГКНБ», — отметил Замир Жоошев.
 
На фото и видео четко видно, что телохранители, стоящие рядом с Садыром Жапаровым, одеты в жилетки и шапки с агитационным логотипом. То есть они грубо нарушают закон.
 
Отметим, что Садыр Жапаров после приостановления полномочий премьер-министра по-прежнему проживает в государственной резиденции «Ала-Арча», по меньшей мере нарушая этические нормы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176922/
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