Референдум по определению формы правления. ЦИК обсуждает текст бюллетеней

ЦИК обсуждает текст и форму бюллетеней для референдума. Решение принято сегодня на заседании.

Уточняется, что всенародное голосование по определению формы правления назначено на 10 января 2021 года.

Однако член Центризбиркома Гульнара Джурабаева выступила против. Она заявила, что закон о назначении референдума принят с нарушением процедур и регламента. Сами вопросы, вынесенные на плебисцит, некорректны.

«Как считать голоса? Я опасаюсь, что легитимность этого референдума будет поставлена под сомнение», — сказала Гульнара Джурабаева и предложила вернуть этот документ в Жогорку Кенеш.

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Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что плебисцит будет признан состоявшимся, если участие в нем примут 30 процентов избирателей, и принятым признан будет тот вариант, за который проголосует большинство. «Это альтернативный референдум. Поэтому либо мы примем тот вариант, который наберет большинство, либо если большинство проголосует против двух предложенных форм, то обе они будут отклонены», — отметила она и предложила действовать по закону.

Нуржан Шайлдабекова напомнила, что альтернативный референдум в Кыргызстане проводится впервые, и добавила: такие виды голосования проводятся во всем мире по наиболее обсуждаемым вопросам.

Однако Гульнара Джурабаева подчеркнула, что вопрос сам по себе не предусматривает альтернативу. Он манипуляционный.

«Вы свое мнение высказали. Спасибо», — парировала Нуржан Шайлдабекова.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Уточняется, что агитационные группы за и против плебисцита еще не подали заявки в ЦИК на регистрацию.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, признают недействительным.