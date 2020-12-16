Референдум угрожает стабильности. Мнение общественных наблюдателей

Представители общественного фонда «Общее дело», Ассоциации юридических лиц «Таза Шайлоо», общественного фонда «ЭГЛЬ» заявляют, что процедуры принятия закона о назначении референдума вызывают множество вопросов, а также могут создать угрозу стабильности безопасности в стране.

Они считают, что в будущем плебисцит может вылиться в очередные акции протестов и общественные беспорядки. «Отсутствует правовая определенность и ясность, в чем заключалась такая поспешность и упорство, вопреки неоднократным призывам гражданского общества и заключениям экспертов, юристов о преждевременности проведения референдума. Считаем, что подобный подход принятия важных для страны нормативных правовых актов может войти в привычку в будущем и создать негативный прецедент», — отметили эксперты.

Вызывают недоумение процедуры кулуарного и закрытого принятия закона, отсутствие парламентских слушаний с привлечением всех заинтересованных сторон (за и против), а также возникают сомнения в подлинности заключений отдельных фракций. Из заключения представителей ряда НПО

Правозащитники отмечают, что любые вопросы, выносимые перед гражданами на выбор, должны быть досконально изучены. Большинство граждан имеет поверхностное представление о различиях между парламентской и президентской формами правления. Однако никакой предварительной информационной и разъяснительной работы среди населения проведено не было.

В результате граждане пойдут на референдум и на выборы, не понимая и не зная сути вопроса, вынесенного на референдум.

Представители НПО подчеркивают, что совмещение выборов президента и референдума приведет к поверхностному изучению избирателями как самих кандидатов и предвыборных программ кандидатов, так и вопросов, поднимаемых на всенародном голосовании.

Они опасаются, что избиратель, проголосовав по бюллетеню за кандидата в президенты, может проигнорировать бюллетень о референдуме или наоборот.

Напомним, что закон о назначении референдума вступил в силу 11 декабря 2020 года.

Документом предусматривается проведение всенародного голосования на всей территории страны в воскресенье, 10 января 2021-го, в один день с досрочными выборами президента.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Уточняется, что агитационные группы за и против плебисцита еще не подали заявки в ЦИК на регистрацию.