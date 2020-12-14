Медиасообщество требует не рассматривать закон о манипулировании информацией

Сегодня комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассмотрит возражение президента к Закону «О манипулировании информацией».

Представители медиасообщества выступают против.

По их словам, оно должно быть рассмотрено седьмым созывом, а не этим, срок полномочий которого истек. Медиаэксперты напоминают: этот состав абсолютно дискредитировал принятием ряда законов с грубым нарушением всех процедур и игнорированием мнения общества.

«Проект закона «О манипулировании информацией» содержит в себе огромное поле для манипулирования. По задумке автора, этот нормативно-правовой акт направлен на то, чтобы в случае нарушений закона уполномоченный госорган мог в досудебном порядке ограничить доступ к информации, имеющей признаки ложной или недостоверной. Другими словами, на территории Кыргызстана без решения суда будет возможно приостановить работу любого веб-портала. То есть возможность блокировки сайтов уполномоченным органом позволит заблокировать всю информацию, которая для властьимущих будет невыгодной, обличающей их неблаговидные поступки. То есть наказание будет применять выборочно только в отношении тех, кто распространяет невыгодную для власти информацию», — говорится в обращении медиасообщества.

Этот закон позволит привлекать к ответственности лиц, которые распространяют такую информацию, а также сайты, которые не препятствуют распространению такой информации. При этом уполномоченный орган без суда и следствия будет определять, достоверна ли та или иная информация. Из заключения медиасообщества

Уточняется, что в преддверии президентских выборов 10 января 2021 года это позволит государственным органам (вернее, лицам, которые фактически управляют государственными органами) контролировать контент социальных сетей и блокировать и привлекать к ответственности всех тех, кто несет угрозу для их имиджа.

Юристы отмечают, что в стране существуют достаточная правовая база, а также ресурсы правоохранительных органов и органов национальной безопасности для привлечения к ответственности лиц, распространяющих запрещенную законодательством информацию (разжигание межнациональной, религиозной розни, экстремистских материалов).

Кроме того, крупнейшие социальные сети, такие как Facebook, Instagram и другие, имеют свои политики по противодействию распространению вредной информации.

В сообщении подчеркивается, что Кыргызская Республика присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП). Он определяет, что ограничение свободы слова является исключением, допустимым только для защиты: прав и репутации других лиц; национальной безопасности; общественного порядка; здоровья населения; моральных ценностей.

Ограничения являются законными, если они отвечают исчерпывающим критериям, так называемому тесту на три критерия (трехчастному тесту) в статье 19 МПГПП:

Тест на «...предусмотрено законом...». Ограничения должны быть указаны в законе или другом акте, который имеет юридическую силу. При этом закон должен соответствовать стандартам ясности и точности, чтобы люди могли предвидеть последствия своих действий. Смутно написанные предложения, не ясно написанные области применения закона не отвечают этим стандартам, поэтому они не легитимны. Этот проект закона полон неясных терминов и формулировок, например, таких как «владелец страницы в интернете» или «утверждение о ложном характере распространяемой информации» и других.

Тест на «...законная цель...». Ограничения права на свободу слова и выражения мнения должны иметь законные цели. Список законных целей должен быть исчерпывающим. Например, желание защитить властьимущих от критики не может быть основанием для ограничения свободы слова. Цель ограничения свободы слова должна быть легитимной в плане предназначения и эффекта от такого ограничения. Предоставляя уполномоченному органу право решать, является ли информация недостоверной или ложной, данный закон фактически дает право государственным органам преследовать тех, кто их критикует.

Тест на «...необходимость...» ограничения. Любое ограничение права на свободу выражения мнения должно быть действительно необходимым, даже если оно соответствует четкому и ясному закону и служит для достижения легитимных целей. Если ограничение не нужно, то зачем вводить его? Меры должны минимально ограничивать право на свободу выражения мнения. Эффект от ограничительной меры должен быть пропорционален, и ущерб, который появляется от ограничения свободы выражения своего мнения, не должен перевесить его пользу. В случае данного законопроекта ограничения, которые частично защищают чью-то репутацию, но серьезно подрывают ценность права на свободу выражения мнения, являются непропорциональными.

Медиаэксперты заметили, что Закон «О манипулировании информацией» не только противоречит Конституции, ограничивая право на свободу слова, распространения информации, но также и нарушает международные обязательства КР по защите гражданских и политических прав, что непременно негативно скажется на имидже страны в целом.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.