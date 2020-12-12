Выборы президента. Суд не удовлетворил заявление Кубана Чороева

Административный суд не удовлетворил заявление кандидата на должность президента Кубана Чороева, которого ЦИК сняла с гонки. Решение принято сегодня.

После оглашения решения Кубан Чороев отметил, что можно бумагу (подписные листы), которая в совокупности стоит 12 тысяч сомов, признать недействительной, но не подписи. «Буду консультироваться по дальнейшим нашим действиям с юристами, и мы примем и правовое, и политическое решение», — сказал он.

Подписные листы кандидата признали недействительными, так как он начал сбор подписей до оплаты печати самих листов.

Снят с гонки и Кубанычбек Токтосунов, у которого Центризбирком признал часть подписей недействительной. За президентский пост продолжат борьбу пока 18 человек.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.