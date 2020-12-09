18:27
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

ЦИК признала часть подписей у Кубанычбека Токтосунова недействительными

ЦИК признала 902 подписи в поддержку кандидата Кубанычбека Токтосунова недействительными. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Уточняется, что уполномоченный кандидата 3 декабря 2020 года сдал списки с 30 тысячами 106 подписями.

«При проверке 3 тысяч 398 подписей избирателей на основании ведомостей проверок, заключений специалистов-почерковедов выявлены недостоверные подписи избирателей в количестве 902 подписей», — отмечается в решении рабочей группы.

Таким образом, количество подписей избирателей в поддержку Кубанычбека Токтосунова не соответствует установленному избирательным законодательством минимуму — 30 тысяч.

В итоге члены ЦИК одобрили решение рабочей группы и признали недостоверными подписи избирателей в количестве 902 подписей.

Отметим, что ранее из списка участников выбыл экономист Кубан Чороев.

Таким образом, за высший государственный пост в стране продолжат борьбу 18 претендентов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176121/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Президентская гонка не для Садыра Жапарова. Почему?
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
Выборы президента. Уравнение с тремя неизвестными
ЦИК признала недействительными подписные листы Кубана Чороева
Выборы президента. Кандидат может оспорить решение ЦИК об отказе в регистрации
Выборы президента. Незрячий поэт Ормуков отозвал свои документы из ЦИК
Выборы президента. Рабочая группа ЦИК закончила проверять подписные листы
Выборы президента. Подписные листы кандидатов проверят до 11 декабря
Выборы президента. Члены рабочей группы забраковали подписи еще одного кандидата
Выборы президента. ЦИК может открыть дополнительные участки в Тюмени и Москве
Популярные новости
У&nbsp;мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за&nbsp;участие в&nbsp;митингах У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено) Дастан Бекешев предлагает декриминализировать марихуану (обновлено)
Похоже на&nbsp;фильм про мафию. Посол США сделал заявление о&nbsp;событиях в&nbsp;Кыргызстане Похоже на фильм про мафию. Посол США сделал заявление о событиях в Кыргызстане
Выборы президента. Кандидаты и&nbsp;что о&nbsp;них известно. Часть&nbsp;II Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть II
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
9 декабря, среда
18:23
Массовое отравление детей. Прокуратура начала проверку по факту Массовое отравление детей. Прокуратура начала проверку...
18:15
ЦИК признала часть подписей у Кубанычбека Токтосунова недействительными
18:02
Наорал себе должность. Реакция соцсетей на кадровые назначения
17:32
С начала года на Ошском рынке демонтировали более 355 незаконных объектов
17:02
В Оше проблемы с давлением природного газа. Обещают решить через три дня