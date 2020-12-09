ЦИК признала часть подписей у Кубанычбека Токтосунова недействительными

ЦИК признала 902 подписи в поддержку кандидата Кубанычбека Токтосунова недействительными. Решение принято на заседании Центризбиркома.

Уточняется, что уполномоченный кандидата 3 декабря 2020 года сдал списки с 30 тысячами 106 подписями.

«При проверке 3 тысяч 398 подписей избирателей на основании ведомостей проверок, заключений специалистов-почерковедов выявлены недостоверные подписи избирателей в количестве 902 подписей», — отмечается в решении рабочей группы.

Таким образом, количество подписей избирателей в поддержку Кубанычбека Токтосунова не соответствует установленному избирательным законодательством минимуму — 30 тысяч.

В итоге члены ЦИК одобрили решение рабочей группы и признали недостоверными подписи избирателей в количестве 902 подписей.

Отметим, что ранее из списка участников выбыл экономист Кубан Чороев.

Таким образом, за высший государственный пост в стране продолжат борьбу 18 претендентов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.