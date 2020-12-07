Выборы президента. Кубана Чороева сняли с гонки

Сегодня рабочая комиссия Центризбиркома, члены которой проверяют подписные листы кандидатов в президенты, приняла решение по экономисту Кубану Чороеву.

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Как сообщили 24.kg в ЦИК, он снят с гонки. Его листы признали недействительными. Так, Кубан Чороев начал сбор подписей до оплаты печати самих листов.

Таким образом, за высший государственный пост в стране продолжат борьбу 19 претендентов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.