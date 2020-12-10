Когда будет избрана мера пресечения Райымбеку Матраимову, рассказал генпрокурор

Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы таможни Райымбека Матраимова до сих пор расследуется. Об этом журналистам сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, бывший таможенник перечислил в доход государства около 1 миллиарда сомов. Какое решение будет принято по данному делу, выяснится после предъявления обвинения.

«Меры должны приниматься не только по Матраимову, но и по другим виновникам экономических преступлений. Райымбек Матраимов пошел на сделку со следствием. Есть определенный график. Он обязательно выплатит ущерб. Когда подойдет срок, ему изберут меру пресечения. Это дело следствия», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.