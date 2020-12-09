Омурбек Текебаев: Законопроект о референдуме принят с нарушением процедур

Законопроект о референдуме принят с нарушением процедур. Об этом на заседании парламента заявил депутат Омурбек Текебаев.

Он отметил, что подобные законопроекты должны пройти все процедуры, в том числе иметь заключение правительства.

«Данный законопроект не прошел. Он должен быть инициирован и принят большинством голосов, нарушены процедуры. Есть полное право не принять результаты референдума. В Законе «О референдуме» указан список вопросов, вносимых на всеобщее голосование. Среди них нет этих вопросов», — сказал Омурбек Текебаев.

По словам депутата, сам законопроект по содержанию тоже непонятен.

«В законопроекте говорится о проведении референдума для определения государственного устройства. Что мы хотим менять? Станем федерацией или конфедерацией? Ставится вопрос об определении формы управления. Дорожные знаки тоже относятся к форме управления автомобилем. Нет такой формы, как президентская и парламентская. Есть только монархия и республика. Такой референдум никто не будет признавать», — заявил политик.

Омурбек Текебаев считает, что в бланке голосования на референдуме должна присутствовать графа «против всех».

«Дело не в парламентской или президентской форме, а в нас. Садыр Жапаров, когда сидел в тюрьме, написал письмо, где говорил, что даже главу айыл окмоту должен назначать президент. Среди народа есть мнение о возрате к Конституции 1993 года, где была смешанная система. Почему мы вносим этот вопрос? Есть вопросы, которые не выносятся на выбор народа, а решаются в кабинетах и только потом предлагаются на всенародное обсуждение. В свое время Гитлер тоже был наделен статусом фюрера большинством голосов», — сказал Омурбек Текебаев.

Сегодня парламент в первом чтении принял законопроект о назначении референдума.