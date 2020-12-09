Парламент принял законопроект о референдуме в первом чтении

В Жогорку Кенеше в первом чтении приняли законопроект «О референдуме».
В момент голосования регистрацию прошли 63 депутата.
Четверо нардепов — Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против.
Вице-спикер Мирлан Бакиров отметил, что большинством голосов законопроект принят.
Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.
Напомним, на прошлой неделе депутаты не смогли собрать кворум и перенесли голосование.