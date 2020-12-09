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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Парламент принял законопроект о референдуме в первом чтении

В Жогорку Кенеше в первом чтении приняли законопроект «О референдуме».

В момент голосования регистрацию прошли 63 депутата.

Четверо нардепов — Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против.

Вице-спикер Мирлан Бакиров отметил, что большинством голосов законопроект принят.

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Напомним, на прошлой неделе депутаты не смогли собрать кворум и перенесли голосование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176032/
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