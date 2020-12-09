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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

ЦИК признала недействительными подписные листы Кубана Чороева

ЦИК признала недействительными подписные листы кандидата на должность президента Кубана Чороева. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, уполномоченный кандидата сдал подписные листы 3 декабря 2020 года. Выяснилось, что они были изготовлены до дня оплаты из средств избирательного фонда, как того требует закон.

«Согласно информации контрольно-ревизионной группы при ЦИК, избирательный фонд кандидата открыт 11 ноября. Оплата за изготовление подписных листов из средств избирательного фонда кандидата произведена 3 декабря», — отметили в Центризбиркоме.

Частью 9 статьи 52 конституционного закона установлено, что «Подписные листы считаются недействительными, если не соблюдены требования, предусмотренные настоящей статьей».

В итоге ЦИК приняла решение признать недействительными подписные листы Кубана Чороева.

Отметим, что кандидат может оспорить решение ЦИК об отказе в регистрации. Претендент на высший государственный пост в стране уведомление об отказе должен получить в течение 24 часов с момента вынесения Центризбирком решения. Далее в течение четырех дней он может обратиться в суд, если считает, что его сняли с гонки незаконно.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176022/
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