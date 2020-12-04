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Власть

Мораторий на проверки бизнеса продлен еще на год

Срок моратория на проверки государственными контролирующими органами продлен до 1 января 2022 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение подписал и. о. премьер-министра Артем Новиков. Продление срока моратория направлено на предоставление дополнительного стимула субъектам предпринимательства в условиях распространения вируса COVID-19.

Напомним, что мораторий ввели с 1 января 2019 года сроком на два года. Мораторий отнюдь не означает, что у предпринимателей совсем уж развязаны руки. Тем же постановлением правительства определены случаи, когда проверок не избежать. Кроме того, правительству предстоит еще разработать новый порядок проверок бизнесменов, чтобы избежать коррупции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175525/
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