Школьным библиотекарям предоставили компьютеры

Школьным библиотекам предоставили компьютеры. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, ведомство предоставило компьютерное оборудование в школьные библиотеки 30 образовательных учреждений и 10 «школ будущего», расположенных во всех областях страны.

«Оборудование предназначено для пилотирования автоматизированной информационной системы «Жаны китеп». Проект финансируется Азиатским банком развития. Комплекты предназначены для использования исключительно библиотекарями школ в целях цифровизации и автоматизации процессов в системе аренды учебников», — сообщили в министерстве.