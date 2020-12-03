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Власть

Школьным библиотекарям предоставили компьютеры

Школьным библиотекам предоставили компьютеры. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, ведомство предоставило компьютерное оборудование в школьные библиотеки 30 образовательных учреждений и 10 «школ будущего», расположенных во всех областях страны.

«Оборудование предназначено для пилотирования автоматизированной информационной системы «Жаны китеп». Проект финансируется Азиатским банком развития. Комплекты предназначены для использования исключительно библиотекарями школ в целях цифровизации и автоматизации процессов в системе аренды учебников», — сообщили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175429/
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