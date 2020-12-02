Конституционное совещание решило, что глав судебных органов назначает президент

В Бишкеке продолжается работа конституционного совещания. На заседании секции «Органы государственной власти» после долгих споров пришли к решению, что президент будет назначать председателей Конституционного и Верховного судов, но с согласия депутатов парламента.

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Отметим, что по действующей Конституции судьи Верховного суда сами избирают председателя и его заместителей сроком на три года из своего же состава. Глава Конституционной палаты избирается аналогичным образом.

А определение кандидатов на должности судей Верховного суда, Конституционной палаты, местных судов, их представление на назначение главой государства осуществляются Советом по отбору судей.

Ранее глава Верховного суда Гульбара Калиева 24.kg раскритиковала Совет по отбору судей, заявив, что он не оправдал себя как институт. Она также добавила, что не против того, чтобы президент назначал глав судебных органов.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.