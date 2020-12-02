16:07
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание решило, что глав судебных органов назначает президент

В Бишкеке продолжается работа конституционного совещания. На заседании секции «Органы государственной власти» после долгих споров пришли к решению, что президент будет назначать председателей Конституционного и Верховного судов, но с согласия депутатов парламента.

Читайте по теме
Конституционная реформа. Почему важно навести порядок в судебной системе

Отметим, что по действующей Конституции судьи Верховного суда сами избирают председателя и его заместителей сроком на три года из своего же состава. Глава Конституционной палаты избирается аналогичным образом.

А определение кандидатов на должности судей Верховного суда, Конституционной палаты, местных судов, их представление на назначение главой государства осуществляются Советом по отбору судей.

Ранее глава Верховного суда Гульбара Калиева 24.kg раскритиковала Совет по отбору судей, заявив, что он не оправдал себя как институт. Она также добавила, что не против того, чтобы президент назначал глав судебных органов.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175250/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Норму о получении гражданства КР для этнических кыргызов хотят упростить
Конституционное совещание предлагает сделать дошкольное образование бесплатным
Конституционная реформа. Почему важно навести порядок в судебной системе
Заседание Конституционной палаты. Свидетель поясняет, почему перенесены выборы
Азимбек Бекназаров предлагает убрать из Конституции норму об экс-президенте
У здания Конституционной палаты проходит одиночный пикет
В новую Конституцию предлагают ввести норму о люстрации
Число членов Совета по отбору судей предлагают увеличить до 45 человек
Азимбек Бекназаров о статусе Народного курултая в новой редакции Конституции
Юристы упрекают активистов и политиков в уклонении от обсуждения Конституции
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;23-27 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября
Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с&nbsp;выборов после встречи с&nbsp;Садыром Жапаровым Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым
ГКНБ: К&nbsp;коррупции Райымбека Матраимова причастны и&nbsp;другие сотрудники таможни ГКНБ: К коррупции Райымбека Матраимова причастны и другие сотрудники таможни
Бизнес
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
2 декабря, среда
15:52
В Московском районе задержали мужчину, укравшего сигареты на 35 тысяч сомов В Московском районе задержали мужчину, укравшего сигаре...
15:35
ЦИК обсудит законопроект о назначении референдума по форме правления
15:34
Конституционное совещание решило, что глав судебных органов назначает президент
15:21
Норму о получении гражданства КР для этнических кыргызов хотят упростить
15:18
Конституционное совещание предлагает сделать дошкольное образование бесплатным